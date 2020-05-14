MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gündeme ilişkin mesajlar:

"Buna yönelik hazırlık yapan, geleceğin ufkunu basiretle analiz eden ülkeler diğerlerine fark atacaktır. Beşeriyetin öncelikleri, ihtiyaçlar hiyerarşisi değişim kulvarındadır. Her şeyden önce insan sağlığıyla birlikte gıda güvenliği önem piramidinin zirvesine tırmanmıştır."

Küresel düzeyde hüküm süren hastalığın sosyal mesafeleri genişlettiğini, düşünce kalıplarını, duygu kalibrelerini, duyuş ve duruş kalitelerini fazlasıyla etkilediğini vurgulayan Bahçeli, şunları ifade etti:

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayata bakışı, sosyal ve toplumsal ilişkileri, siyasi ve ekonomik iletişimi müessir derecede tayin, hatta tevzi ve teçhiz etttiğini, "yeni normal"in tesirinin "eski normal"den farklı olacağını belirtti.

"Toprağın bereketi birlik, dirlik ve güvenliğin farikasıdır.

Toprağın dilini ve dimağını bilen birisiyim. Çiftçilerimizin meselelerini, beklentilerini, hedeflerini yakından takip eden bir maziye ve müktesebata sahibim. Tarlalara ekilen yalnızca tohum değildir. Bundan daha fazlası olan umuttur, hayaldir, yürektir, emektir, gönüldür.

Çiftçilerimiz Türk milletinin ümit çeşmesi, ürün ve üretim meşalesidir. Onlar çalışırsa biz doyarız. Onlar varsa biz ayakta kalırız."

- "Hükümetin çiftçilerimize yönelik adım ve kararları yerindedir"

Koronavirüs salgınının çiftçilerin paha biçilemez önemlerini daha da temellendirdiğini, kökleştirdiğini ve kemikleştirdiğini dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin stratejik ve mukayeseli üstünlüğü tarımdır, toprağın dilidir. Geleceğin dünyasının tesisi tarım-sanayi entegrasyonu ile tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulmasından geçmektedir. Tarih geriye sarmamış, aksine ana yatağını bulmuş ve akışını hızlandırmıştır.

Çiftçilerimizin sorunları vardır. Bunların etap etap çözülmesi de memnuniyet vericidir. Şu zorlu günlerde hükümetin çiftçilerimize yönelik adım ve kararları yerindedir, değerlidir. Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi temennimdir.

Toprağı kucaklayan eller dualıdır, her takdirin ve övgünün üstündedir."