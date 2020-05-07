MHP Genel Başkanı Bahçeli'den vatandaşlara Kovid-19'la mücadelede "sorumluluk" çağrısı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19'la mücadelede Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirlerinin herkes için bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'a karşı bütün imkan ve iradeyle direnildiğini, insan ve toplum sağlığının muhafazası ve müdafaası amacıyla her türlü tedbirin zamanında, eş güdüm ve eş zamanlı şekilde devreye sokulduğunu aktaran Bahçeli, şu değerlendirmeye yer verdi:

"Türkiye büyük bir musibetle mücadele ediyor. Başarısız olmamızı isteyenler var. Vaka ve vefat sayısının artmasını içten içe dileyenler var. Ülkemizin salgına mağlup olmasını ümit ve özlemle bekleyen kifayetsiz muhterisler oldukça faal ve fazla ancak kötümser niyetlerin eninde sonunda kaybetmesi de mukadder."

Bahçeli, salgına karşı en büyük mukavemet ve muvaffakiyetin milletin alınan tedbirlere uyması ve muhtemel risklere karşı uyanık durması olduğuna işaret ederek, vatandaşların fazilet ve feraset sahibi olduğunu, ona buna kulak asmadan, kışkırtma ve kumpaslara aldanmayacağını vurguladı.