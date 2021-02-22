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MHP Gercüş İlçe Başkanı Keskin, korona virüs aşısı oldu

22.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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MHP Gercüş İlçe Başkanı Keskin, korona virüs aşısı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman’ın Gercüş İlçe Başkanı Burhan Keskin, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.MHP Gercüş İlçe Başkanı Keskin, korona virüs aşısı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman’ın Gercüş İlçe Başkanı Burhan Keskin, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
MHP Gercüş İlçe Başkanı Keskin, korona virüs aşısı oldu. Salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacaklarını ümit ettiklerini belirten Keskin, "Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Randevularını alsınlar, mutlaka aşılarını yapsınlar. Aşı demek sağlık demek, aşı demek bu ilet hastalığı def etmek demek. Hamdolsun ülkemizde aşımız var, hastanemiz de var. Vatandaşlarımız aşı konusunda asla endişe duymasınlar ve belirlenen tarihlerde gelip aşılarını yaptırsınlar. Asılsız haberlere asla itibar göstermesinler" dedi.

MHP Gercüş İlçe Başkanı Keskin, korona virüs aşısı oldu

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