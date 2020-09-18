MHP Grup Başkan Vekili Akçay’dan HATSO’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş’ı makamında ziyaret etti.

MHP Hakkari İl Başkanlığı kongresine katılmak üzere kentte bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, beraberindeki MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek ile HATSO’yu ziyaret etti. Ekonomik ve ticari gelişmeler hakkında görüşme sağlamak üzere Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunduklarını ifade eden Özbek, ilin kalkınması ve gelişmesine katkı sunmak için meslek kuruluşlarının taleplerini dinlemek istediklerini söyledi.

HATSO Başkanı Servet Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dünyayı ve ülkemizi saran salgınının ülke ve dünya genelinde ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, “İlimizde de tüccar, esnaf ve iş insanlarımızın virüs salgını sonrası finans sıkıntısı yaşıyor. 6 aylık korona virüs sürecinde TOBB’un üyelerimize dağıttığı nefes kredisi, bankalar tarafından kullandırılan düşük faizli krediler ve esnaf kefalet kooperatifinin esnafa yönelik kullandırdığı krediler ile biraz nefes alan iş dünyası şu an zor dönemden geçiyor. Umudumuz bir an evvel bu zorlu süreci elbirliği ile atlatmaktır” dedi.

Başkan Taş, tek giriş ve çıkış karayoluna sahip olan Hakkari’ye Durankaya beldesi ve Geçitli-Aksu köyleri güzergahından Van’a (mesafeyi 110 kilometreye düşürecek) ayrı bir alternatif karayolu yapılmasını ve hükümet tarafından 2021 yatırım programına alınması için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hitaben yazılan talep yazısını MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’a teslim ettim.

Talep yazımda alternatif karayolunun Hakkari’nin kısa zamanda kalkınmasına vesile olacağı ifade edilirken, güzergahta çok verimli yayla ve meraların olması nedeniyle bölgenin tarım ve hayvancılığının gelişmesinde önemli etken olacağı kaydedildi.



