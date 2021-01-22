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MHP Grup Başkanvekili Akçay’dan Manisa TSO’ya pandemi övgüsü

22.01.2021 18:38 | Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akçay, Manisa TSO’nun pandemi döneminde aldığı tedbirlerle Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ı ağırladı. Ziyarette Akçay’a, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Genç, Mustafa Karakaş, Emrah Kıvrak, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve TÜRKAV Manisa Şube Başkanı Ali Yurddaş eşlik etti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının yapmış olduğu hizmetler hakkında hazırlanan sunumu izledikten sonra konuşan MHP’li Akçay “Sayın Başkan Mehmet Yılmaz’ın Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ekonomiye ve Manisa sanayisine yaptığı faydalı bütün çalışmalarını takdirle izliyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası özellikle pandemi döneminde aldığı tedbirler ile Türkiye örnek bir kurum olmuştur. Mehmet Yılmaz görevinde son derece başarılı bir başkanımız. Başarılılarının devamını diliyorum. Bizler Ankara’da sizler de Manisa’da hep birlikte el ele vererek Manisa’mız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Erkan Akçay’ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise “Sayın Akçay’ın kurumum adına sarf ettiği güzel sözler bizleri oldukça memnun etti. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarım ile birlikte ‘Ben değil biz’ felsefesi ile yola çıktık. Bu felsefe doğrultusunda ayrım gözetmeksizin tüm üyelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Üyelerimize en üst derecede hizmet verme noktasında her geçen gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Malum ülke olarak zor bir süreçten geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Pandemi döneminde üyelerimizden aldığımız güç ile hizmet vermeye devam ettik. Üyelerimizin yaşadığı sorunları çözme noktasında Ankara’da girişimlerde bulunduk. Bu zorlu süreçte üyelerimiz büyük bir özveri örneği göstererek pandemiye rağmen üretmeye ve ülkemize katma değer yaratmaya devam ettiler. Sayın Akçay’ın da dediği gibi el ele verip Manisa için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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