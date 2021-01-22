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MHP Grup Başkanvekili Bülbül’den BİK’e destek

22.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Basın İlan Kurumu’na yapılan eleştirilerde hazımsızlığın farkında olduklarını söyledi.MHP Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Bülbül, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı’yı makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Basın İlan Kurumu’na yapılan eleştirilerde hazımsızlığın farkında olduklarını söyledi.
MHP Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Bülbül, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı’yı makamında ziyaret etti. MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl Başkan Yardımcıları Ömür Açba ve Oğuz Alkaş’ın da bulunduğu ziyarette Milletvekili Bülbül, Şube Müdürü İbrahim Çorbacı’dan yerel basın hakkında bilgi aldı.
Basın İlan Kurumu’nun çok önemli işlev gördüğünü belirten Bülbül, “Basın İlan Kurumu’na yapılan eleştirilerde hazımsızlığın farkındayız. Basın İlan Kurumu, basın yayın faaliyetlerini belli bir ciddiyet ve yasalar çerçevesinde yürütülmesini temin ediyor ve belli kriterlere sahip olan basın ilan kuruluşlarını çok önemli ölçüde destekliyor. Basın İlan Kurumu’nu haksız bir şekilde bazı basın kuruluşlarını destekliyor şeklinde açıklamalar büyük bir haksızlıktır. Basın İlan Kurumu’nun ilanları ne şekilde dağıtacağı, kadar ilan verileceği, bu ilanların hangi basın kuruluşlarına verileceği mevzuat çerçevesinde belirlenmiş hususlardır. Bu noktada Basın İlan Kurumu’nda herhangi bir keyfiyet olması düşünülemez. Bunu yanı sıra onların arzuları Türkiye’de her türlü şekilde zararlı içerik üreten ve tamamen kontrolden uzak hukuk dışı faaliyet gösterenlerin bir şekilde desteklenmesi veya onların desteklenmemesinden kaynaklanan bir sıkıntıları varsa ise bunu da açıkça ifade etsinler. Lafı dolandırmanın bir anlamı yok. Basın İlan Kurumu yasalar çerçevesinde hareket eden önemli kuruluştur” dedi.

Yerel basın bizim gözbebeğimizdir
Yerel basının önemine değinen Bülbül, “Yerel basın Sakarya’da olduğu tüm Türkiye’de vatandaşımızın haber alması yerel gündemi takip etmesi açsından son derece kıymetli faaliyet gösteren yayın organlarıdır. Sakarya’da yerel basın son derece kaliteli yayın yapmakta. Yerel gazetelere uyduruk yakıştırması yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Yerel basın bizim göz bebeğimizdir. Tüm şehirlerimizde bu meslekte çok kıymetli çalışan gazeteciler yetişmiştir, çok kıymetli insanlarımız olmuştur. Bizler siyasi partiler olarak, yönetimle olarak, belediyeler olarak tüm faaliyetlerimizi gazeteler duyurduk vatandaşımıza. Bunları fonksiyonsuz saymak derli çatma yapılar olarak görmek kibrin ürünüdür. Yerel basını yok sayanların basınla alakasının olmadığını düşünüyorum. Bırakın desteklerin ortadan kalkmasını yerel basının çok daha elverişli şartlara ulaşmasını beklerken bu tür açıklamaların olması üzücüdür” diye konuştu.

İnternet medyasına bir düzen gelmesini bekliyoruz
İnternet medyasıyla ilgili bazı düzenlemelerin yapılabileceğini ifade eden Bülbül, “Yapılacak mevzuat değişikliğiyle kontrolsüz bir mecra olan internet haberciliğine, internet gazeteciliğine bir düzen gelmesini bekliyoruz. Basın İlan Kurumunun yetki alanı genişletilerek internet mecrasını içine dahil edecek şekilde bir sistemi arzu etmek yerine yazılı basındaki düzeni ortadan kaldıracak bir karalama kampanyasını anlamak bunu kabul edebilmek mümkün değil” şeklinde konuştu.

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