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MHP, Hafik Belediye Başkanını listeden düşürdü

ANKARA HABERLERİ  | 25.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

MHP, Hafik Belediye Başkanını listeden düşürdü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sivas'ın Hafik İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu belediye başkanları listelerinden düşürdüklerini bildirdi.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çuhadaroğlu'nu "partilerinin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle" belediye başkanları listesinden çıkardıklarını kaydetti.

Çuhadaroğlu için Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Belediye Başkanı Birol Şahin'e işletilen süreç izlenecek. İlk adım olarak MHP'li belediye başkanları listesinden çıkarılan Şahin, için daha sonra disiplin ve partiden ihraç gibi resmi prosedür işletilmişti.

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