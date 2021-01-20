YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. MHP heyetinden Kadim Aşiretler Federasyonuna ziyaret

MHP heyetinden Kadim Aşiretler Federasyonuna ziyaret

20.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MHP heyetinden Kadim Aşiretler Federasyonuna ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ve üst kurul üyelerini ziyaret etti.Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini bildiren Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, “Biz Kadim Aşiretler Federasyonu olarak 50 binin üzerinde aşiret üyemiz var.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ve üst kurul üyelerini ziyaret etti.
Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini bildiren Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, “Biz Kadim Aşiretler Federasyonu olarak 50 binin üzerinde aşiret üyemiz var. Doğu ve Güneydoğu’nun sorunlarını bir rapor halinde dile getirmezsek kim dile getirecek. Bizler devletimizi ya da devletimizi yöneteni eleştirirsek ne bize bir fayda getirir ne de bizlere bir faydası olur. PKK biz Kürtleri temsil etmiyor ve bunlar Kürt değildir. Bizler bunların Kürt olduğuna da inanmıyoruz. Bizim günahsız çocuklarımız gitti. Polisimiz ve askerimiz gitti, arttık bir yerde durulması lazım. Devletimiz, gerçek Kürt temsilcisi olarak bizleri muhatap almalıdır. Şu ana kadar olan terör; okumamış, yazmamış kim varsa götürebiliyorlar. Ancak şu an ortada duran Kürt çocuklarının hepsi de tahsillidir ve şunu da söyleyebiliriz yüzde 30 ile 40’ı üniversite mezunudur. Bizler de siyaset olarak, dernekler olarak terörün önünü kesmemiz lazım. Daha önce de başka yerlerde ve sizlerle de konuştuk ve bunları boş bırakırsak bu sefer önümüze cahil terör değil tahsilli bir terör çıkar. Türkiye geneli 200 aşiretin üzerinde üyemiz var ve biz federasyonumuzu kurarken Türklük veya Kürtlük diye düşünmedik. Bu ülkede yaşadığımıza göre, bu bayrağın altında yaşadığımıza göre ve bu topraklarda yaşadığımıza göre biz hepimiz eşitiz ve eşit olmak mecburiyetindeyiz. Eğer bu eşitliği bozan birileri varsa da emin olun bu Türkiye’nin yararı için değildir ve bunları düşman olarak da ilan edebiliriz. Ben federasyon başkanı olarak aşiret ağalarımızla görüşüyorum. Emin olun ki Türk’ün en iyi Türkünden daha Türk’tür, Kürt’ün en iyi Kürtünden daha Kürt’tür. Herkes de devletine bağlı, devletinin bekasını düşünen, bayrağını düşünen ve başka ülkesi olmayan insanlardır. Bizim federasyonumuzun kurulma amaçlarından birisi de budur. Türkiye bütün İslam alemine yeterlidir ve hepsini koruyabilir ama bizi koruyabilecek hiçbir ülke ve devlet yoktur” ifadelerini kullandı.
MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ise doğunun terör sorunu ile ilgili istişarelerde bulunup bir rapor hazırlayarak Ankara’ya göndereceklerini belirterek, “Bizler MHP Van İl Teşkilatı olarak Van ilimizde olan sorunlarımızı ve Doğu illerimizde bulunan aşiretlere olan bakış açımızı genel merkezimize ilettik. Yaşanan pandemi sürecini hayırlısıyla atlattıktan sonra icabına bakılacağı söylendi. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

MHP heyetinden Kadim Aşiretler Federasyonuna ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu! Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
05:48
Sabah
07:13
Öğle
12:22
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Van Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Özge Eczanesi
Ipekyolu
Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Van’da karla mücadele çalışması

Van’da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesinden engelli aileye ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesinden engelli aileye ziyaret

Tuşba Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Tuşba Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Tuşba Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Tuşba Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Van’da karla mücadele çalışması

Van’da karla mücadele çalışması

Van kedileri "uluslararası sağlık karnesi" ile sahiplendiriliyor

Van kedileri "uluslararası sağlık karnesi" ile sahiplendiriliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.