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MHP İl Başkanı Alıcık, ADÜ Rektörü Aldemir’i ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 20.10.2020 17:58 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

MHP İl Başkanı Alıcık, ADÜ Rektörü Aldemir’i ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in nezaketinden dolayı Alıcık’a teşekkür ettiği ziyarette üniversitenin çalışmaları görüşüldü. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitenin sadece akademik bilgi üreten bir kurum olmadığını, içinde bulunduğu şehre, şehrin diğer tüm dinamikleriyle birlikte katkı sunmaya gayret ettiğini söyleyerek, “İşbirliği içinde yapılan her çalışmayı önemli buluyoruz. Bugün, üniversitemizin hızlı şekilde büyüyor olması, yaşadığımız akademik başarılar şehirle ve kendi içimizde kurduğumuz iyi ilişkilerin bir yansımasıdır. İnşallah Aydın’a ve ülkemizin yükseköğretimine daha çok katkı yapacağız" diye konuştu.

MHP İl Başkanı Alıcık, ADÜ Rektörü Aldemir’i ziyaret etti

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