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MHP İl Başkanı Alıcık; “Ayasofya Camisi gönüllerle buluştu”

AYDIN HABERLERİ  | 17.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak, “Çok şükür, Ayasofya Camisi gönüllerle buluştu” dedi.MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya’nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır.

MHP İl Başkanı Alıcık; “Ayasofya Camisi gönüllerle buluştu”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili olarak, “Çok şükür, Ayasofya Camisi gönüllerle buluştu” dedi.
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya’nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. İrade milletin, karar hukukundur. Milliyetçi Hareket Partisi Danıştay 10.Dairesi’nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanımız Liderimiz Dr.Devlet Bahçeli beyefendiye hemşerilerimiz, teşkilatlarımız ve şahsım adına teşekkür ederim. Bu güzellikler içinde; büyük hünkarımız Fatih Sultan Mehmed ile Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü karşı karşıya getirmek, Osmanlı hukukunun uygulanarak Cumhuriyet hukukunun askıya alındığını tehditvari bir üslupla dillendirmek soysuz bir yalandır. Atatürk bizimdir, Fatih’de bizimdir. İkisi arasına nifak eken kesinlikle bizden değildir. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te geçmişten kopmamış, bilakis sağlam bir şekilde eklemlenmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü tekrar kutluyor, 15 Temmuz şehidi 251 vatan evladımıza, terörle mücadele esnasında şehit olan kahramanlarımıza, 16 Temmuz’da şehit olan dokuz yiğidimize, Ermenilerin saldırıları sonucunda şehit düşen Azerbaycanlı askerlerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, gazilerimize sağlık, sıhhat, şifa ve uzun bir ömür diliyorum. Ayasofya Camisi’nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Cuma vaktinde şehitlerimize dua edelim.”

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