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MHP İl Başkanı Alıcık Başbağlar katliamını unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 06.07.2020 09:26 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde bölücü PKK terör örgütü tarafından 33 vatandaşın şehit edildiği katliamı unutmadı.MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Başbağlar Katliamı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Başbağlar’da yaşanan kanlı saldırı ve üç gün önce Sivas’ta meydana gelen Madımak olayları yıllardır oluşturmak istenilen Alevi-Sünni tartışmasını alevlendirme amaçlı hain planların, bölücü niyetlerin , taşeron hain zihniyetlerin işidir.

MHP İl Başkanı Alıcık Başbağlar katliamını unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde bölücü PKK terör örgütü tarafından 33 vatandaşın şehit edildiği katliamı unutmadı.
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, Başbağlar Katliamı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Başbağlar’da yaşanan kanlı saldırı ve üç gün önce Sivas’ta meydana gelen Madımak olayları yıllardır oluşturmak istenilen Alevi-Sünni tartışmasını alevlendirme amaçlı hain planların, bölücü niyetlerin , taşeron hain zihniyetlerin işidir. Bin yıllık kardeşliğimize nifak tohumları serpmeye çalışan PKK ve türevi terör örgütleri amaçlarına asla ulaşamayacaktır. Milli şuurun merkezi Cumhur İttifakı ile oluşan milli birliğinizi asla yıkamayacaklardır. Başbağlar şehitlerimize ,bütün şehitlerimize rahmet olsun. Kardeşliğimize sahip çıkalım. Hemşehriliğimize sıkı sarılalım. Birlik beraberlik içinde güçlü Türkiyemizi birlikte kucaklayalım"

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Emniyet Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
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