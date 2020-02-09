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MHP İl Başkanı Alıcık: Her dava arkadaşımızla kucaklaşıp helalleşmeye hazırız

AYDIN HABERLERİ  | 09.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kuruluşunun 51.

MHP İl Başkanı Alıcık: Her dava arkadaşımızla kucaklaşıp helalleşmeye hazırız

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kuruluşunun 51. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “Bir şekilde aramızdan kopup giden, gözü Üç Hilal’de kalan, bir hatadır yaptık diyen, Ülkücü Ülkücünün kurdu değil yurdudur diyen her kardeşimle, her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırız” diyerek gerçek ülkücüleri yuvasına çağırdığını söyledi.
Açıklamasına; “Zorlu imtihanlarda türbedarı, Kurşun gibi ortamlarda hissedarı, Zulmet dolu günlerde bayraktarı, Çetin şartlarda sancaktarı olan üstün meziyetli, temiz mizaçlı, halis imanlı dava arkadaşlarımla övünüyor, şükranlarımı sunuyorum” diye başlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “Elleri öpülesi ecdadımız başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Mareşal Fevzi Çakmak’a, Osman Bölükbaşı’ndan Kurucu Genel Başkanımız Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e kadar iftihar kaynaklarımıza, siyasetimizin kutup başlarına , şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz diliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Başbuğumuzun emanetini emin kılan, MHP Genel Başkanımız , Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyin yolunda , yüce Türk Milletinin emrindeyiz. 51’inci yıl münasebetiyle diyorum ki; aramızdan bir vesileyle kopup giden, gözü Üç Hilal’de kalan, bir hatadır yaptık diyen, samimi pişmanlık yaşayan, yuvasının özlemini çeken, Ülkücü Ülkücünün kurdu değil yurdudur diyen her kardeşimle, her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırız. Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyoruz” dedi.

MHP İl Başkanı Alıcık: Her dava arkadaşımızla kucaklaşıp helalleşmeye hazırız

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