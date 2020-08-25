YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. MHP İl Başkanı Alıcık; Malazgirt haç ile hilalin, hak ile batılın çarpışmasıdır

MHP İl Başkanı Alıcık; Malazgirt haç ile hilalin, hak ile batılın çarpışmasıdır

AYDIN HABERLERİ  | 25.08.2020 09:55 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Malazgirt zaferinin 949.

MHP İl Başkanı Alıcık; Malazgirt haç ile hilalin, hak ile batılın çarpışmasıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Malazgirt zaferinin 949. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Malazgirt, yankıları hala devam eden haç ile hilalin çatışmasına, hak ile batılın çarpışmasına sahne olmuştur. Malazgirt Zaferi; İstanbul’un fethinin mutlak bir habercisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin muhkem bir harcıdır” dedi.
26 Ağustos 1071’deki Malazgirt Zaferinin askeri bir başarının çok ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “Bu zafer; imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür. Malazgirt’te yendiklerimiz, İzmir’de denize döktüklerimiz tekrar hıyanete teşebbüs ederlerse, tekrar kalkışmaya ve işgale heveslenirlerse ya istiklal ya ölüm seçeneğini masaya koyup can feda olsun diyerek gereğini seve seve yapacağız. Malazgirt Zaferiyle doğduğumuz bu topraklarda, Büyük Taarruzla doğrulmayı başardık, sonsuza kadar da var olmaya ant içtik” dedi.
Malazgirt’teki şanlı muzafferiyetin 949’ıncu yıldönümünde büyük Türk hünkarı Sultan Alparslan’ı rahmet ve minnetle yad eden Başkan Alıcık, “Kanlarıyla destan, inanmışlıklarıyla tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize, elleri öpülesi ecdadımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:26
Öğle
13:16
İkindi
16:57
Akşam
19:56
Yatsı
21:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Ertaş Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.