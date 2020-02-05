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MHP İl Başkanı Alıcık’tan Didim’e ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe ziyaretleri kapsamında Didim’deki kamu kurumları ve odaları ziyaretler gerçekleştirdi.MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe ziyaretlerini Didim ile sürdürdü.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe ziyaretleri kapsamında Didim’deki kamu kurumları ve odaları ziyaretler gerçekleştirdi.
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe ziyaretlerini Didim ile sürdürdü. Alıcık’a MHP İl Başkan vekili Gürşat Kale ile il yöneticileri eşlik ederken, Alıcık’a MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri karşıladı.
Alıcık ziyaretleri kapsamında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldım ve Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş’ı makamlarında ziyaret edip, hem sorunlarını dinledi, hem de görüş ve önerilerini anlattı.
Alıcık, ziyaretlerde yaptığı değerlendirmede Genel Merkezin onayıyla göreve geldiklerini belirterek “Bizler ülkemize ve milletimize hizmet etmek için bu makamlardayız. Güzel bir ülkemiz var; Ülkemizi bir ağaç gövdesi gibi düşünürse Türk’ü, Kürt’ü, Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Abhazası hepsi bu ağacın bir dalı, bizler tek vücut olarak bir arada ülkemizin kalkınması için çalışacağız. Bundan sona bizlerde Aydın’ın her karış toprağını ziyaret edip, halkımızla iç içe olacağız. Bugünde Didim’de olduk. Kurumlarla bir arada ziyaretler gerçekleştirdik. Verimli görüşmeler yaptık” dedi.

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Meriçli Eczanesi
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