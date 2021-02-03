MHP İl Başkanı Karataş esnafı ziyaret etti

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, semt pazarı esnaflarını tek tek gezerek sorunları dinledi. Tezgâhlardaki etiket fiyatlarını yerinde gözlemleyen Karataş semt pazarlarının ucuzluğuna işaret etti.

Erzurum’un en aktif siyasetçilerin başında gelen ve bitmek bilmeyen enerjisini ziyaretlerle perçinleyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş son olarak semt pazarı esnalarıyla bir araya geldi. MHP Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş ve teşkilatını yanına alarak semt pazarı ziyaretinde bulunan Naim Karataş esnafın sorunlarını dinleyerek tezgâhların fiyat aralığını yerinde gözlemledi. Semt pazarları esnaflarıyla sıcak temas kurmaya devam edeceklerini ve vatandaşların sorunlarına hızı çözümler üretmek için üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceklerini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Semt pazarlarımızda esnaflık yapan kardeşlerimizin ne tür zorluklar yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Bu zorlukların ortadan kaldırılması ve kış şartlarından en az şekilde etkilenmeleri için gerekeni yapacağız. Zorlu pandemi sürecinin sağlıklı bir şekilde atlatılmasıyla birlikte ülkemizin daha müreffeh noktalara ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık şartlarının zorlaştırdığı birçok çalışmanın önümüzdeki dönemde hızlıca hayata geçirileceğini şimdiden müjdeleyebilirim. Pazar esnafının kapalı Pazar alanına kavuşması ve daha sağlıklı koşullarda şehrine hizmet edebilmesi noktasında bizlere düşen görevi yerine getirme gayreti ve uğraşı içinde olacağız” diye belirtti.

“Pazarlarımız ucuzluğun adresi konumunda”

Herkesin kolaylıkla tercih ettiği semt pazarlarının vatandaşlara daha ucuz ürünler sunduğunu ve bu durumu takdirle karşıladığını dile getiren Karataş “Semt pazarlarımız kaliteli ve ucuz ürün satma konusunda üzerine düşeni layıkıyla yerine getiriyor. Bizler bu tutumu saygıyla karşılıyoruz. Fırsatçılığa yer vermeyen ve vatandaşlarının yanında olan bütün esnaflarımızın bizlerde her zaman yanında olacağız. Vatandaşlarımızın da semt pazarlarına ilgisini görebiliyoruz. Bu durumun oluşmasından da memnuniyet duyuyoruz. Kendi şehrimizin kalkınması için önemli güç olan semt pazarlarının öneminin de farkında olduğumuzu belirtmek gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Semt pazarı esnaflarını ziyaret eden ve yoğun ilgiyle karşılanan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş memnuniyetini dile getirerek “Bizler şehrimizin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnafımızın yanında olduğumuzu ve her zaman parti kapısının açık olduğunu belirtmek istiyorum. Pazarcı esnafı şehrimizin bin yıllardır süregelen geleneğidir ve sonsuza kadar bu meslek var olacaktır. Bizlere düşen görev ise bu mesleğin yarınlara güvenle taşınmasını sağlamaktır. Esnafımızın şikâyet ve isteklerini gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olacağız” diye konuştu.

