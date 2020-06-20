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MHP İl Başkanı Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi

MALATYA HABERLERİ  | 20.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Fırat Mahallesi Hastane Caddesinde bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatı çevresindeki esnafların sorunlarını dinledi.Beraberinde Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ile birlikte Hastane caddesindeki esnafları ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, burada esnafın sorunlarını dinledi.

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Fırat Mahallesi Hastane Caddesinde bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatı çevresindeki esnafların sorunlarını dinledi.
Beraberinde Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ile birlikte Hastane caddesindeki esnafları ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, burada esnafın sorunlarını dinledi. Esnaflar, eski devlet hastanesi yerine yapılan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin Hastane Caddesi kısmına bakan tarafının kapatılacağı endişesi yaşadıklarını ifade ederek Samanlı’dan destek istediler.
MHP İl Başkanı Samanlı, Hastane caddesinde bulunan çok sayıda esnafın hastanenin 2013 yılında yıkılması ile birlikte zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, “Buradaki esnaflarımız yıllardır, buraya yeni bir hastane yapılmasını bekliyordu. Ancak bizlere gelen bilgiler ışığında yeni hastanenin girişinin Vali Konağı Caddesi üzerinde olacağı. Bu konuda esnaflarımız büyük sıkıntı içerisinde. Biz buraya gelmeden önce Sağlık Müdürümüz ile görüştük ve bizlere Hastane Caddesi üzerine de giriş çıkışların yapılacağı kapının olacağı sözünü verdi. Umarız verilen sözler yerine getirilir ve burada birçok esnafımızın işleri eski hareketli günlerine gelir” dedi.
Konunun yakinen takipçisi olacaklarını aktaran Samanlı, esnafın her zaman yanında olacağını da söyledi.

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