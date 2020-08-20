MHP ilçe kongreleri 5 Eylül’de başlayacak

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, ilçe kongrelerinin alınan kurallar doğrultusunda 5 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa’dan başlayacağını belirterek, "Kongrelerimizi 27 Eylül’de Gazipaşa’da sonlandıracağız" dedi. MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan ise vatandaşların sağlığı düşünülerek kongrelerin sadece delegeler bazında yapılacağını söyledi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Hilmi Durgun ve İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Sezer Naz bir otelde düzenlenen toplantıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

5 Eylül’de başlayacak olan ilçe kongreleri hakkında bilgiler veren Başkan Durgun, “Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanan olağan dışı şartlarda partimizin ilçe kongrelerinde titizlikle alınması gereken kurallar 4 Ağustos’ta genel merkez başkanlık divanı toplantısında alınmıştır” dedi.

“Kişisel çıkarlara izin verilmeyecek”

Kongre için alınan kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Durgun, şu ifadeleri kullandı:

“Maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralı hassasiyetle uygulanacak. İlçe kongrelerinin gerçekleşeceği alanlar dezenfekte edilecek, girişlerde el dezenfektanları bulundurulacak. Kongrelerin gerçekleşeceği alan girişlerinde ateş ölçer ile delegelerin ateşleri ölçülecek. Delegelerin salon içinde sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde maske ile yer almaları sağlanacak. Oy kullanma işlemi sırayla yapılacak, delegeler oy kullanma işleminden sonra sandık başında beklemeyecek. Kongreler seyircisiz bir şekilde ve hazirun listesinde bulunan delegelerin katılımıyla gerçekleşecek. Fitne ve fücur hesabıyla veya kişisel çıkar, haset, gereksiz heveskarlık gibi sebeplerle meydana gelebilecek adaylık girişimlerinin birlik ve bütünlük atmosferini bozabileceği göz önüne alınarak, farklı niyetlerle yapılan adaylık girişimleri önlenecek”

Durgun, “Kurallara uyulması zorunludur. Bizlerde Antalya İl Başkanlığı olarak kongreleri 5 Eylül Cumartesi günü Muratpaşa’da başlatıyoruz. Kongrelerimizi 27 Eylül’de Gazipaşa’da sonlandıracağız" diye konuştu.