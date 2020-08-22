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MHP ilçe kongrelerine üç ilçe ile devam etti

ERZURUM HABERLERİ  | 22.08.2020 17:07 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi ilçe kongrelerine Oltu, Olur ve Şenkaya ilçelerinde olağan kongrelerini gerçekleştirdi.

MHP ilçe kongrelerine üç ilçe ile devam etti

Milliyetçi Hareket Partisi ilçe kongrelerine Oltu, Olur ve Şenkaya ilçelerinde olağan kongrelerini gerçekleştirdi. Pandemi dönemi olmasına nazaran her üç ilçede de teşkilatların büyük bir katılımı ile yapılan kongrelerde pandemi kuralları dikkate alınarak, ilçe kongrelerini gerçekleştirdi.
“İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik, Kazanan Türkiye olacak” teması ile yapılan kongrede; Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ilçe kongresine göndermiş olduğu tebrik mesajını okudu. Karataş, kongrelerin ülkemize, milletimize, ilimize, ilçelerimize ve camiamıza hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bugün her üç ilçemizde tarihi bir görev için toplanmış bulunmaktayız. Biliniz ki bütün gözler ülkücü hareketin üzerinde. Bizler, tuzaklara karşı, provakasyonlara karşı dikkatli olmamız gerekir. Üzerimize oynanan kirli oyunların bitmemiş, hiç eksilmemiştir. Milliyetçi ülkücü hareketin varlığından rahatsızlık duyan iç ve dış mihrakların her zaman var olacaktır. Ancak ülkücü hareket bu oyunları bozacak güce ve ferasete sahiptir” dedi.
Başkan Karataş, Milliyetçi Hareket Partisinin zor zamanların değil, her zaman ülkenin ve milletin güvencesi olduğunu, bundan dolayı bir olmamız gerektiğini söyledi.
Başkan Karataş, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan doğalgaz rezervinin bulunmasından çok büyük bir memnuniyet duyduğunu, emeği ve hizmeti geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, enerjide dışa bağımlılığımızın azalacağını belirtti.
Başkan Karataş, kongreden sonra ilçe esnafını ziyaret edip,ilçedeki vatandaşlarla sohbet ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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