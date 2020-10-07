MHP İzmir İl Kongresi’nde geri sayım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “12 bin delege ve 25 bin kişi ile birlikte 30 ilçe kongremizi Türk milliyetçilerine yakışır büyük bir olgunluk, heyecan ve disiplinle gerçekleştirdik. Bu kadar fazla sayıda ülkücünün tek yürek olduğu ve Liderimiz Devlet Bahçeli’nin gösterdiği hedeflere kilitlendiği bir dönemde şimdi yine aynı birlik şuuru içinde il kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bizim için ‘2023 Lider Ülke Türkiye’ yürüyüşü resmen başladı” dedi.

“İstikbalde Birlik, İstiklalde Birlik; Türkiye Kazanacak” öz sözüyle il ve ilçe kongrelerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi’nde, 11 Ekim Pazar günü saat 13.00’da düzenlenecek İzmir İl Kongresi heyecanı başladı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yapılacak olan il kongresi dolayısıyla bir açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “5 gün gibi kısa bir sürede 30 ilçe kongremizi istenilen amaca uygun ve hedeflerimiz gayeye tam isabetle gerçekleştirdik. İzmir’deki tüm mensuplarımızın iştirak ettiği, milletvekillerimizin ve bütün yöneticilerimizin gönülden katkı sağladığı bu süreci tamamladık. Şimdi sıra il kongremizde. İnanıyorum ki, görülmemiş bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirmek için hazırlandığımız il kongremiz sonunda ortaya çıkacak olan yönetimimiz, İzmir’de fethedilmeyen kaleleri zapt edecek, gönülleri ve zihinleri fethederek büyük başarılara imza atacaktır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’ten sonra göreve gelir gelmez bizlere ve büyük Türk milletine ’2023 Lider Ülke Türkiye’ hedefini gösteren liderimizin emrinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O hedefe mutlaka varacağız. İzmir il başkanlığı olarak 30 ilçemizde liderimizin 2023 ülküsüne kilitlenmiş durumdayız. Ondan gelecek emir ve talimatları bekliyoruz."