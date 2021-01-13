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MHP Karaman İl Teşkilatından engellilere akülü araç

13.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Teşkilatı öncülüğündeki proje kapsamında gurbetçi hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen engelli araçları, Ayrancı Belediyesinin organizasyonuyla Karaman’ın 5 ilçesinde dağıtıma başladı.MHP Karaman İl Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Karaman’da engelsiz yaşam’ projesi kapsamında 5 ilçede belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere engelli aracı dağıtım töreni yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Teşkilatı öncülüğündeki proje kapsamında gurbetçi hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen engelli araçları, Ayrancı Belediyesinin organizasyonuyla Karaman’ın 5 ilçesinde dağıtıma başladı.
MHP Karaman İl Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Karaman’da engelsiz yaşam’ projesi kapsamında 5 ilçede belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere engelli aracı dağıtım töreni yapıldı. Nakil ve dağıtım organizasyonunu Ayrancı Belediyesinin üstlendiği proje kapsamında, 46’sı akülü 40’ı tekerlekli olmak üzere 86 adet engelli aracının dağıtımına başlandı. Hollanda Türk Federasyonu Lahey Teşkilatı’ndan hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen araçların dağıtımı Ayrancı ilçesinde gerçekleştirildi. Dağıtım törenine MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, MHP ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Yürüme engelinin, kişilerde yeteneklerinin ortaya konulması noktasında güçlerini sınırlandırdığını söyleyen MHP Karaman İl Başkanı Murat Ünüvar, "Yürüme engelli, hemşerilerimizin hayata dair aktivitelerini kısıtlayan ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında aksilik oluşturan bir durum. Geçmişe nazaran günümüzde teknoloji, engelli kardeşlerimizin hayatlarını iyileştirme konusunda önemli mesafe aldı. Bu teknolojiye ulaşabilenler sosyal hayatın içerisinde yerini alırken, ulaşamayanlar ise evlerine kapalı şekilde yaşamını sürdürdü. İşte bu vaktinin çoğunu evde geçirmek durumunda kalan engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmesi adına il teşkilatı olarak bir proje başlattık. İlimize bağlı 5 ilçemizde yürüme engelli kardeşlerimizi tespit ettik. Nitekim Hollanda Türk Federasyonu Lahey Teşkilatı’nın katkılarıyla ilimize getirdiğimiz bu araçları, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere ilçe başkanlarımıza teslim ediyoruz. Bu araçların hemşerilerimizin kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir imkân sağlamasını diliyor, her birine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projenin oluşum sürecindeki desteklerinden dolayı Genel Başkan Başdanışmanımız Ali Güler Bey’e, Araçların temini noktasında Hollanda Türk Federasyonu Başkanı Murat Gedik, Lahey Teşkilat Başkanı Tahsin Çetinkaya beylere ve ilimize getirilmesi ve dağıtım organizasyonu konularında Ayrancı Belediye Başkanımız Yüksel Büyükkarcı’ya hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.
Önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Büyükkarcı ise konuşmasında, "Belediye olarak yaptığımız tüm projelerimizde engelli hemşerilerimizin engellerini azaltmak ve onların toplumsal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı hedefledik. Nitekim tekerlekli sandalyelerin rahatlıkla yürütülebileceği, görme engelli vatandaşlarımız için yürüme şeritleri ve engelli rampalarının bulunduğu kaldırımlar yaptık. Cadde ve sokaklarımızın sıcak asfalt kaplama işlemini tamamladık. Bunları yaparken eğim ve yüksekliklerdeki tutarsızlıkları da gidererek küçük tekerleklere sahip olan bu araçların da rahat bir şekilde seyahat edebilmesinin önünü açtık. Toplamda 86 adet olan engelli aracımız diğer ilçelerimizde de dağıtımı yapılmak üzere bugün itibariyle gönderildi. İlçemizde yaşayan engelli hemşerilerimizin tek başına evden çıkıp rahatça dolaşabilmesi adına her türlü imkânımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz’’ sözlerine yer verdi.
Konuşmaların ardından engelli araçları ilçe başkanlarına teslim edildi.

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