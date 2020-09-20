YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. MHP Kargı’da Murat Soruk’la devam dedi

MHP Kargı’da Murat Soruk’la devam dedi

ÇORUM HABERLERİ  | 20.09.2020 16:01 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kargı İlçe Başkanlığı olağan kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kargı İlçe Başkanlığı olağan kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olan Murat Soruk yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Divan Başkanlığı’nı İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün yaptığı kongrede faaliyet raporlarının okunması, mali raporların okunmasının ardından mevcut başkan Murat Soruk bir konuşma yaptı. Görevin kendisine verildiği günden bugüne kadar özveriyle çalıştıklarını belirten Soruk, "Öncelikle partimize yakışır bir bina kiralayarak, kısa sürede tadilatını yaptık. Binamıza partimizin kurumsal kimliğine yakışır şekilde eşyalarını temin ettik. Tüm kurumlarımızı ziyaret ederek, köy ziyaretlerimize başladık, ilçemiz ve köylerinde olan tüm etkinliklere katılmaya özen göstererek partimizin ve teşkilatımızın ilçede var olduğunu gösterdik. Son olarak yaptığımız girişimler ve Kargı Belediye Başkanımız Zeki Şen’in verdiği destek ile Kargı Belediye Meclisi’ne vermiş olduğumuz dilekçenin kabul edilmesiyle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ilçemizin en merkezi parkına cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in adının verilmesini sağladık. Bütün bunları pandemi şartları altında 5 aylık kısa süre içerinde gerçekleştirdik.
İlçemizdeki tüm ülkücü ağabey ve kardeşlerim emin olsun ki, Kargı’da ülkücü milliyetçi hareketin temsilcisi olarak bilge liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin izinde ve İl Başkanımız Agah Karapıçak’ın talimatları doğrultusunda Kargı’da partimizin özgül ağırlığını hissettiriyoruz, hissettirmeye devam edeceğiz. Kargı’da nice başarılara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son olarak cennet mekan başbuğumuzun bir sözünü hatırlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Başbuğumuz davamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır demiştir. Davamıza, partimize katkı sunacak herkese kapımız açıktır. Ancak ülkücü gibi görünmeye çalışarak davamızın ve partimizin çalışmalarını kirli emellerine alet etmek isteyen şer odaklarına mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bugün buraya gelerek bizlere desteğini gösteren herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene’’ dedi.
Konuşmaların ardından gündemin son maddesi olan seçime geçildi. Kongrede tek aday olan Murat Soruk yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Parti binasında gerçekleştirilen kongrede MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül, Kargı Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Özdemir, İl yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı
Aşkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çorum Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:39
İkindi
16:05
Akşam
18:48
Yatsı
20:08

Çorum Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Bilgin Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sungurlu’da yönetim becerileri ve liderlik eğitimi tamamlandı
Sungurlu’da yönetim becerileri ve liderlik eğitimi tamamlandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çorum Belediyesi’nden esnafa pandemi desteği
Çorum Belediyesi’nden esnafa pandemi desteği
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.