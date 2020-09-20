MHP Kargı’da Murat Soruk’la devam dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kargı İlçe Başkanlığı olağan kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olan Murat Soruk yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Divan Başkanlığı’nı İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün yaptığı kongrede faaliyet raporlarının okunması, mali raporların okunmasının ardından mevcut başkan Murat Soruk bir konuşma yaptı. Görevin kendisine verildiği günden bugüne kadar özveriyle çalıştıklarını belirten Soruk, "Öncelikle partimize yakışır bir bina kiralayarak, kısa sürede tadilatını yaptık. Binamıza partimizin kurumsal kimliğine yakışır şekilde eşyalarını temin ettik. Tüm kurumlarımızı ziyaret ederek, köy ziyaretlerimize başladık, ilçemiz ve köylerinde olan tüm etkinliklere katılmaya özen göstererek partimizin ve teşkilatımızın ilçede var olduğunu gösterdik. Son olarak yaptığımız girişimler ve Kargı Belediye Başkanımız Zeki Şen’in verdiği destek ile Kargı Belediye Meclisi’ne vermiş olduğumuz dilekçenin kabul edilmesiyle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ilçemizin en merkezi parkına cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in adının verilmesini sağladık. Bütün bunları pandemi şartları altında 5 aylık kısa süre içerinde gerçekleştirdik.

İlçemizdeki tüm ülkücü ağabey ve kardeşlerim emin olsun ki, Kargı’da ülkücü milliyetçi hareketin temsilcisi olarak bilge liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin izinde ve İl Başkanımız Agah Karapıçak’ın talimatları doğrultusunda Kargı’da partimizin özgül ağırlığını hissettiriyoruz, hissettirmeye devam edeceğiz. Kargı’da nice başarılara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son olarak cennet mekan başbuğumuzun bir sözünü hatırlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Başbuğumuz davamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır demiştir. Davamıza, partimize katkı sunacak herkese kapımız açıktır. Ancak ülkücü gibi görünmeye çalışarak davamızın ve partimizin çalışmalarını kirli emellerine alet etmek isteyen şer odaklarına mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bugün buraya gelerek bizlere desteğini gösteren herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene’’ dedi.

Konuşmaların ardından gündemin son maddesi olan seçime geçildi. Kongrede tek aday olan Murat Soruk yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Parti binasında gerçekleştirilen kongrede MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek, Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül, Kargı Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Özdemir, İl yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

