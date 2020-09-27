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MHP Kars İl Başkanlığı kongresi yapıldı

KARS HABERLERİ  | 27.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı kongresi yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı kongresi yapıldı. Mevcut başkan Tolga Adıgüzel, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
MHP Kars İl başkanlığı kongresi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapıldı. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan ve MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyesi Taner Gökçek’te katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhur ittifakının il başkanları olarak yan yana oturarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.
MHP İl Başkanlığı kongresinde Başkan Tolga Adıgüzel yalnız bırakmayan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Adıgüzel başarılar diledi.
5 Eylül’de Kars’taki ilçe kongrelerini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘tek aday tek liste’ şeklinde girdiği kongrede Adıgüzel yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

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