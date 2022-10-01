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MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in cenazesi toprağa verildi

01.10.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in cenazesi toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in cenazesi toprağa verildi.

Samandıra Merkez Ebubekir Sıddık Camisi'ndeki törene, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, partililer ve Hançer'in yakınları katıldı.

Erkan Hançer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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