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MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Kalp rahatsızlığı olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Daha evvel geçirmiş olduğum kalp rahatsızlığımın bugünlerde yeniden nüksetmesi nedeniyle büyük onurla ve şerefle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı görevimden bir süreliğine ayrılıyorum.
Bu süreçte beni il başkanlığı görevine layık gören milliyetçi ülkücü hareketin lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'e şükranlarımı arz eder ve liderimize sadakatin kıyamete kadar bizlere şeref olacağını tüm kamuoyuna saygıyla duyururum."

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