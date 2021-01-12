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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Tarihte TBMM’de Kayseri Kelimesini en çok kullanan milletvekiliyim"

12.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarih boyunca Kayseri kelimesini en fazla zikreden milletvekili olduğunu söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarih boyunca Kayseri kelimesini en fazla zikreden milletvekili olduğunu söyledi. Kayseri’nin tüm sorunlarını ve taleplerini bulunduğu plan bütçe komisyonunda ve TBMM çatısı altında gündemde tuttuğunu ifade eden Ersoy Kayseri’nin 2020 yılında hak ettiği yatırımın içerisinde olamadığının altını çizdi.
Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy “ Kayserimizde yarım kalan ne varsa tüm projeleri dile getirdim. Yol problemi, hastane problemi, internet problemi, hızlı tren problemi, yarım kalan yatırımlarla ilgili problemler ve beklentiler, tarım ve sulama ilgili ilgili sorunların tamamını içerisinde bulunduğum plan bütçe komisyonunda dile getirdim. İlgili Bakanlarımıza konuları detaylandırdım. Kayseri ile ilgili sadece komisyonda değil TBMM çatısı altında sorunlarımızı sürekli dile getirmeye çalışıyorum. Kayseri kelimesini TBMM’si çatısı altında tarihte en çok kullanan Milletvekiliyim diyebilirim” dedi.
Ersoy ayrıca “ 2020 yılı Kayseri hak ettiği yatırımın içerisinde değil. Bunu nere ile kıyaslıyoruz. Örneğin Konya ile kıyaslıyoruz. Konya ‘ya giden yatırımın 6’da biri ise bu da doğru değil. Konya bir metro ödeneğini alıyor iken biz halen hızlı tren ödeneği alamıyor isek bu Kayseri’mize yapılmış bir haksızlık olarak görürüz. Kayserimize yapılan yatırımları biz görmezden gelemeyiz. Mutlaka yıllar içerisinde birçok yatırım olmuştur. Ama diyoruz ki Kayserimizi bir Konya ile kıyaslayın. Bir Gaziantep’le kıyaslayın hatta Kahramanmaraş ile kıyaslayın. Buralarda bizim illerimiz yatırımlar yapılsın ama Kayseri hak ettiğini alsın. Buraya gelen devlet büyüklerimizi de iyi bilgilendirmeliyiz. Biz taleplerimizi net ve doğru iletmeliyiz ki sonuca ulaşalım. Ortada Kayseri için çok büyük bir beklenti var. Ortada verilmiş sözler var. Cumhur ittifakı olarak bizim üzerimize düşen bu sorunları dillendirmek ve uygulamaya alınmasını sağlamak“ ifadelerine yer verdi.
Kayseri Organize Sanayi bölgesi ile ilgili yapılan eleştirilere de değinen Ersoy “ her kurum kendi içerisinde eleştiriye açık olmalı. Birileri bir şey söylüyor ise buna cevap verilmeli. Teknik okullarla ilgili OSB’nin yaptığı çalışmalar taktire şayan. Ben bunu TBMM kürsüsünden de dile getirdim. 2500’ün üzerinde öğrenciye sahip olan bir teknik lise. Oradan mezun olanların işinin hazır olduğu bir insan topluluğu. Genç yaşta ekmeğini eline alan bir topluluk. Bu çok önemli. Eleştiriler olacaktır elbette. Bu eleştiriler kişisel husumetlere dönüşmediği taktirde bütün kurumları kendi iç dünyasında dinamik tutacaktır “ şeklinde konuştu.
Kayserispor- Beşiktaş karşılaşması ve çıkan olaylarla ilgili de konuşan Kayseri Milletvekili Ersoy bu tip bir olayda kendinin adının geçmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Ersoy açıklamasında “ Beşiktaş hadisesinden sonra Kayserispor kulübünden beni kimse aramadı. Ben bundan dolayı da kırgın olduğumu ifade ettim. Önemli değil. Dün de söyledim. Bugünde söylüyorum. İnşallah Kayserispor çok başarılı olur. Berna başkan başarılı olur. Allah emeklerini zayi etmesin. Benim bildiği ve dosya halinde gördüğüm Berna Gözbaşı başkanın şahsi olarak Kayserispor’a aktardığı para 110 milyon lira civarında. Benim şahit olduğum bir çok ödemesi var. Berna başkan bu konuda çok şeffaf. Bugün Kayserispor ile ilgili Berna Başkan ile konuşmama kararı almış olabilirim. Kırgın olabilirim. Ama Kayserispor haricinde her konuda yanında olurum. Berna başkanın yaptığı işler her babayiğidin harcı değil. 110 milyon gibi bir rakamı telaffuz ediyoruz. Çok büyük rakam. Allah yardımcısı olsun. Kolay değil “dedi.

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