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MHP Kayseri Milletvekili Ersoy: “Kayserispor’un yanındayız”

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.11.2020 08:58 | Son Güncelleme

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor’un yanında olduğunu söyledi.Kayserispor taraftarı olan Baki Ersoy, geçen hafta oynanan Kayserispor-Hatayspor maçı sonrası PFDK’dan gelen cezayı ödeyeceğini açıkladı.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy: “Kayserispor’un yanındayız”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Hes Kablo Kayserispor’un yanında olduğunu söyledi.
Kayserispor taraftarı olan Baki Ersoy, geçen hafta oynanan Kayserispor-Hatayspor maçı sonrası PFDK’dan gelen cezayı ödeyeceğini açıkladı. Baki Ersoy , “Geçen hafta oynadığımız Hatayspor maçında Kapalıkale taraftarlarımızdan ötürü Kayserisporumuz’a TFF’den gelen 24.000 TL cezayı şahsımdan ödeyeceğim. Bu şehirde herkes üzerine düşen yükü almalı diye düşünüyorum. Çünkü başka Kayserispor yok ve Başkanımızın yanında olmalıyız” dedi.

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