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MHP Kilis İl Başkanlığına Demir seçildi

KİLİS HABERLERİ  | 19.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanlığına Mustafa Demir seçildi.MHP İl Kongresinde Divan Başkanlığına TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanlığına Mustafa Demir seçildi.
MHP İl Kongresinde Divan Başkanlığına TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Erkan Haberal seçildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir seçimlere tek liste halinde girdi. Demir’in listesi şu isimlerden oluştu, “Halil Karaoğlu, Arif Keleş, Mustafa Özdemir, Metin Kulakoğlu, Murat Demir, Ali Kazık, Nazım Çakmak, Faruk Kara, Ali Okur, Mehmet İzzettin Polat, Bilgin Cırnavuk, Erol Erkoç, Erkan Akdemir, Sadık Sarıdağ, İhsan Erendor, Mehmet Özpolat, Fatih Yunus, Kadir Küçükgöz, Mustafa Gezici, Osman Koç, Disiplin Kurulu üyeliklerine Zahide Mülhim Kaya, Ahmet Kemal Sakalısarı, Mehmet Koyuncuoğlu, Genel Merkez Üst Kurul Delegeliğine Mustafa Demir, İbrahim Halil Yılmaz ile Ayhan Tatar seçildi. İl Kongresine MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden yoğun katılım oldu.

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