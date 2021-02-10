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MHP Kırşehir İl Başkanından Bahçeli’nin isim çağrısına destek

10.02.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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MHP Kırşehir İl Başkanından Bahçeli’nin isim çağrısına destek

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, ’Astronot’ ismi yerine ’Cacabey’ isminin kullanılması çağrısına destek verdi.İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Uzaya gönderilecek astronot veya Kozmonot yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey isim arama çalışmalarında bulunulmasını istemiştir.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, ’Astronot’ ismi yerine ’Cacabey’ isminin kullanılması çağrısına destek verdi.
İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Uzaya gönderilecek astronot veya Kozmonot yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey isim arama çalışmalarında bulunulmasını istemiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin astronot veya Kozmonot yerine Cacabey isim önerisini Kırşehir İl Başkanı ve Kırşehir olarak canı gönülden destekliyoruz" denildi.
Cacabey Selçuklular döneminde, Kırşehir’de yıldızların incelendiği, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane inşa ettirmiş burada bilimsel konularda eğitim vermişti.

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