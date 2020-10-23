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MHP Kırşehir Teşkilatı, ’Askıda ekmek’ kampanyasına destek sundu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 23.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir teşkilatı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan ’Askıda Ekmek’ kampanyasına destek sundu.MHP Kırşehir Teşkilatında toplanan bir gurup partili Terme Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınına giderek askıda ekmek kampanyasını destekledi.MHP İl Başkanı Arif Kılıç, askıya ekmek bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada, askıda ekmek kampanyasının farklı amaçlarla kullanılmamasının doğru olmadığını söyledi.İl Başkanı Kılıç, "Askıda ekmek uygulamasını devam ettirdiğimizi göstermek için yine başlatılan projeye destek sunduk.

MHP Kırşehir Teşkilatı, ’Askıda ekmek’ kampanyasına destek sundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir teşkilatı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan ’Askıda Ekmek’ kampanyasına destek sundu.
MHP Kırşehir Teşkilatında toplanan bir gurup partili Terme Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınına giderek askıda ekmek kampanyasını destekledi.
MHP İl Başkanı Arif Kılıç, askıya ekmek bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada, askıda ekmek kampanyasının farklı amaçlarla kullanılmamasının doğru olmadığını söyledi.
İl Başkanı Kılıç, "Askıda ekmek uygulamasını devam ettirdiğimizi göstermek için yine başlatılan projeye destek sunduk. 1.5. yıldır askıda ekmek uygulamasını devam ettiriyoruz. MHP olarak"dedi.
MHP Genel Başkanına destek sunmak için Kırşehir Teşkilatı olarak destek sunduklarını ifade eden İl Başkanı Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Bazı kesimlerde değişik açıklamalar var. Bu uygulama bizim geleneğimizde var. Kimse açlığından ölmüyor. Biz; ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturu ile hareket eden bir milletiz. Askıda ekmek uygulamasını ekmeği olmayan aç olan vatandaşlarımıza yardım olsun diye yapıyoruz. Bu da bizim geleneğimizdir. Ahiler diyarında yaşıyoruz."diye konuştu.

MHP Kırşehir Teşkilatı, ’Askıda ekmek’ kampanyasına destek sundu

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