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MHP kongre sürecini İnönü ile tamamladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

MHP İnönü İlçe Başkanlığı 11.

MHP kongre sürecini İnönü ile tamamladı

MHP İnönü İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi ilçe teşkilat binasında yapıldı.
Eskişehir Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı kongreler sürecini MHP İnönü İlçe Teşkilatı 11. Olağan Kongresi ile tamamladı.
MHP İnönü İlçe Teşkilat binasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden gazi ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan kongreye MHP İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve çok sayıda partili katıldı.
Kongrede İlçe Başkanı Sadık Önal tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

MHP kongre sürecini İnönü ile tamamladı

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