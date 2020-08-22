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MHP Kozan’da İlçe Başkanı Atlı güven tazeledi

ADANA HABERLERİ  | 22.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan ilçe Başkanlığının 13.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan ilçe Başkanlığının 13. olağan kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen seçimde Nihat Atlı, yeniden seçilerek güven tazeledi.
MHP Kozan ilçe Başkanlığı’nın 13. olağan Kongresi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MYK üyesi Uğur Öztürk, eski milletvekili Uğur Halaman, il yönetimi, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, ilçe başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililerin katılımı ile gerçekleştirildi.
İki dönem ilçe başkanlığı yapan Nihat Atlı 13. olağan kongrede üçüncü kez ilçe başkanlığına aday oldu. Tek listeyle gidilen seçimde Nihat Atlı yeniden başkan seçildi.
MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, kongrede yaptığı konuşmada Milliyetçi Hareket Partisi’nin Adana’da kurulduğunu ve merhum genel başkan Alparslan Türkeş’in ilk kez Adana’dan milletvekili seçildiğini hatırlattı. Kozan’ın da önemine değinen Nihat Atlı, Alparslan Türkeş’in meclis konuşmasında "Ben Kozan’ın milletvekiliyim" sözünü hatırlattı. Cumhur ittifakının sağlam temeller üzerine kurulduğunu ve bundan sonraki süreçte ülkenin menfaati için birlikte çalışacaklarını söyleyen Atlı, bu çalışmalarda menfaat ve çıkar kaygısı güdülmeden birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğinin altını çizdi.
Kongre’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşkilatlara birliktelik ve ülke gelişimi konuşunda fedakarca çalışılacağı mesajını içeren mektubu okundu. Partililer Bahçeli’nin mektubunu ayakta alkışladı.

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