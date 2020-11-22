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MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Selçuk Alıç seçildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.11.2020 23:03 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı görevine Selçuk Alıç seçildi.Divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci’nin yaptığı ve tek liste ile gidilen 13.

MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Selçuk Alıç seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı görevine Selçuk Alıç seçildi.
Divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci’nin yaptığı ve tek liste ile gidilen 13. Olağan Genel Kurul’da, delegelerin tamamının oyunu alan Alıç, başkanlığa getirildi.
Yönetim Kurulu Gökhan Tomruk, Ünal Demirbilek, Adnan Kurnaz, Mehmet Karabekir, Selahattin Orman, Hülya Öztürk, Ayşegül Cenker, Halil Zerey, Aziz Şahin, Recep Yılmaz, Gökhan Umay, Sedat Kabaağaç, Coskun Koca, Oğuzhan Kara, Ahmet Uygar, Burhan Birgin, Abdullah Doğan, Emre Koçak, Ethem Gündoğdu, Ali Ercura, Selman Karaaslan, Onur Necati Defter, Hasan Öztulum ve Nedim Demir’den oluştu.
Alıç, "Bundan sonraki süreçte dava arkadaşlarımın destekleriyle birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Yolumuz uzun, çetin ve meşakkatli de olsa beraber yürüdüğümüz her bir ülküdaşımızla Türk milletinden aldığımız güçle, sarsılmaz irademizle başaracağız" diye konuştu.

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