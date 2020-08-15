MHP Malatya İl teşkilatlarında kongre heyecanı devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı kongrelerine Battalgazi ilçe Kongresi ile devam etti.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçelinin talimatları doğrultusunda Samsun’un İlkadım ilçesi ile başlayan MHP kongreleri Malatya’da Battalgazi ilçe teşkilatının kongresi ile devam etti.

Kongreye MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, MYK Üyesi Ömer Ekici, MHP Yeşilyurt ilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, AK Parti Battalgazi ilçe başkanı Basri Kahveci ile partililer katıldı.

Katılımın yoğun olduğu kongre de Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve diğer kurallara da uyuldu. Açılış konuşmalarının ardından mevcut başkan İlhan İlhan’ın tek aday olduğu kongrede delegeler oylarını kullandı. Yeniden güven tazeleyen Başkan İlhan, kongreye katılanlara teşekkür ederken MHP Yeşilyurt ilçe Kongresi ise yarın saat 10.00’da gerçekleşecek.

