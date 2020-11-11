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MHP Mardin İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

MARDİN HABERLERİ  | 11.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığı yönetimi, Kızılay’a kan bağışında bulundu.MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Kaymaz ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında buluna Kızılay kan bağış standına gelerek kan bağışında bulundu.

Milliyeti Hareket Partisi (MHP) Mardin İl Başkanlığı yönetimi, Kızılay’a kan bağışında bulundu.
MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Kaymaz ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında buluna Kızılay kan bağış standına gelerek kan bağışında bulundu. Korona virüs sürecinde kan stokunun azaldığına dikkat çeken MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, "Korona virüs sürecinde kan stokuna ihtiyaç var. Sadece bu süreçte değil her zaman kan bağışı çok önemlidir. Bu nedenle evvela parti teşkilatımızı daha sonra bütün hemşehrilerimizi duyarlı olmaya ve kan vermeye davet ediyorum" dedi.

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