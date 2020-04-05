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MHP Milletvekili Bulut’tan, "Sosyal Medya Yasası çıkarılsın" önerisi

TOKAT HABERLERİ  | 05.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Türkiye’nin acil olarak kapsamlı bir “Sosyal Medya Yasası”na ihtiyacı olduğunu söyledi.MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medyanın temel haber kaynağı haline geldiği bu yeni süreçte, bu mecraların kendi gerçeklerine uygun yasal bir çerçeveye oturtulması gerekmekte olduğuna dikkat çekti.

MHP Milletvekili Bulut’tan, "Sosyal Medya Yasası çıkarılsın" önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Türkiye’nin acil olarak kapsamlı bir “Sosyal Medya Yasası”na ihtiyacı olduğunu söyledi.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medyanın temel haber kaynağı haline geldiği bu yeni süreçte, bu mecraların kendi gerçeklerine uygun yasal bir çerçeveye oturtulması gerekmekte olduğuna dikkat çekti. Sosyal medyanın insanların hayatındaki olumsuzluklara dikkat çeken Bulut, “Sosyal medyanın, bilgi kirliliği oluşturmak ve asılsız iddia ve iftiralarla itibar suikastları tertip etmek, sahte hesaplarla insanların onur ve şerefine saldırmak amacıyla kullanımının önüne geçecek tedbir ve düzenlemelere ihtiyaç vardır. İzlenme oranları 50-100 kişiden ibaret televizyon kanallarının dahi yayınlarının denetimi sağlanmışken, bunların yayınları konusunda temel çerçeve belirlenmiş ve sıkı kurallara tabi olmuşken; milyonlarca insanın etkileşim içerisinde olduğu platformlara kayıtsız kalınmamalıdır” dedi.
Bulut, bu düzenlemenin fikir hürriyetine bir darbe olmayacağını ifade ederek, “Herkesin gerçek kimliğiyle fikirlerini hiçbir baskıya maruz kalmadan ifade edebilmesini sağlayacak; ancak art niyetlilerin ve bilgi kirliliği ile toplumu manipüle edenlerin önüne geçecektir. Demokratik toplumlarda eleştiri bir haktır. Bilgi edinme ve bilginin paylaşılması da elbette bir haktır. Ancak sahte hesapların ardına gizlenerek, gerçek dışı bilgiyi kirli amaçlarla sunmak ya da eleştiri adı altına iftira ve itibar suikastı gerçekleştirmek bir hak değil suçtur. Bu nedenle, sosyal medyayı fikirlerin demokratik çerçevede ve medeni ölçüde dile getirildiği birer platform ve bilgi kaynağı haline getirecek, kirli emel sahiplerinin sahte hesapların ardına gizlenerek suç işledikleri mecralar olmaktan çıkaracak sert tedbirlere ihtiyaç vardır. Hiçbir hak, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan bu toplumun ve son bağımsız Türk Devletinin var olma mücadelesinin üzerinde düşünülemez. Dünyanın ne diyeceği değil, Türkiye’nin gerçekleri ve geleceği önemlidir” diye konuştu.

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