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MHP milletvekili Esin Kara'dan TBMM’de asker selamı

KONYA HABERLERİ  | 24.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda konuşması sırasında asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatında görev alan askerleri selamladı.

MHP milletvekili Esin Kara'dan TBMM’de asker selamı

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, TBMM Genel Kurulunda, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde partisi adına söz aldı.

Konuşmasına şair Abdurrahim Karakoç’un, "Al bayraktır ana yurdun gelini, bu canı Türklüğe adadım anne. On iki yaşında ettim yemini, bu canı Türklüğe adadım anne” dizeleriyle başlayan Milletvekili Kara, Barış Pınarı Harekatına değindi.

Esin Kara, “Büyük Türk milleti 783 bin 562 kilometrekare olan vatan toprağının bir karışına bile göz dikenin kellesini alırım derken şaka yapmadığını, verecek bir karış bile toprağının olmadığını, vatan toprağına göz diken haine, her teröriste birer metrekare yer ayırdığını, onun da ancak toprağın altında olduğunu, kerametin binlerce tırlık askerî mühimmatta değil, kahraman Türk askerinin iman dolu yüreğinde olduğunu bir kez daha Barış Pınarı Harekâtı ile tüm dünyaya ispatlamıştır. Yüce Allah büyük Türk devletini, büyük Türk milletini, büyük Türk ordusunu kıyamete kadar muzaffer kılsın. Türk ordusunun kılıcı keskin, toyu mübarek olsun. Buradan Barış Pınarı Harekâtı’nda görev yapmakta olan tüm kahraman Mehmetçiklerimizi selamlıyorum” diyerek asker selamı verdi.

MHP’li milletvekilinin bu hareketi TBMM Genel Kurulunda bulunan partisine mensup diğer milletvekillerince alkışlandı.

(İHA)

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MHP TBMM esin kara asker selamı

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