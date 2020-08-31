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MHP Mudanya Erkut Seymenler’e emanet

BURSA HABERLERİ  | 31.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Mudanya Milliyetçi Hareket Partisi 13.

Mudanya Milliyetçi Hareket Partisi 13. Kongresinde tek liste ile aday olan Erkut Seymenler başkanlığa seçildi.
Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye 76 üye katıldı. Kongreye MHP İl Başkan yardımcıları, Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Av. İnci Söğütlü, partililer ve vatandaşlar katıldı. Salgınla ilgili her türlü önlemin alındığı 13. olağan kongre Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan kurulu seçimi yapılarak, Divan Başkanlığına Merkez Disiplin Kurulu üyesi Muhammet Tekin, yardımcılığına Cemal Ersoy, Katipliğe ise Veysel Tayyar seçildiler. MHP Mudanya eski Başkanları Yaşar Ardıç, Fatih Köse, Selçuk Yılmaz, MHP Belediye Meclis üyesi Bülent Erden kongreye katılarak Seymenler’e destek ve moral verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin mektubunun okunmasının ardından, tek liste ile gidilen seçim ardından Başkanlığa seçilen Erkut Seymenler, MHP Mudanya’da üst düzeylere çıkararak, hizmet yoksunu olan ve hizmet bekleyen Mudanya’nın umudu olacaklarını söyledi.
Başkanlığını Erkut Seymenler’in yaptığı ilçe teşkilatının yönetim kurulunda, Abdullah Okçu, Gürol Arıkan, İbrahim Dönmez, Gökhan Güleç, Meltem Hatinoğlu, Ekrem şaş, Sercan Sert, Taner Gümüşoğlu, Rahman Cihan, Tacettin Aydın, Nilgün Kayaalp, Mustafa Güngören, Erol Tetik, Murat Deniz, Yavuz Selim Beycioğlu, Hasan Uysal, Emir Korkmaz, İlknur Bakar yer aldı.

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