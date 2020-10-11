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MHP Nevşehir İl Başkanlığında kongre heyecanı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 11.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir İl Başkanlığı’nın 13.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir İl Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı
Pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen MHP Nevşehir 13. Olağan İl Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Covid- 19 salgını tedbirleri kapsamında siyasi konuşmaların yapılmadığı kongrede sadece iki adayın konuşmasına izin verildi. İl başkan adayı Ali Türker yaptığı konuşmada, "Milliyetçi Hareket Partimizin il kongresinde il başkan adayı olarak karşınızda olmam Milliyetçi Ülkücü hareke olan sevdam ve bu bayrağı bir adım daha ileri götürme davamdan ibarettir. Şahsım 35 yaşındayım. Aramızda bu davaya 35 yıllık hizmeti olanlar var. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın Bey’in tensipleri ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Bey’in müsaadeleriyle bugün karşınıza il başkan adayı olarak çıkmış bulunuyorum. Ve inanıyorum ki bu seçimin kazananı Milliyetçi Hareket ve Ülkücü Hareket olacaktır. Bizim içerimizdeki yarış dışarıda verdiğimiz mücadeleye benzemez. Biz her zaman ülkü ve milliyetçi hareketin çizdiği çizgi doğrultusunda hareket ettik. Köylerde, kasabalarda, ilçelerde veya hazirun içerisindeki konuşmalarımızda ifade ettiğim gibi ben bir milletvekili veya belediye başkanı edasıyla vaatler veremem. Biz gayemiz bir olmak, iri olmak, diri olmaktır" dedi.

"Kimsenin adamı olmadan davanın adamı olduk"
Milliyetçi Hareket Partisi’nde 5 yıl süreyle Nevşehir İl Başkanlığı görevinde bulunan ve yeniden il başkanlığına aday olan İlhan Kaya ise, "Hepimiz birlik ve beraberlik istiyoruz. Bölünüp parçalanmak istemiyoruz. Ve bunu sadece söylemde kalmasını da istemiyoruz. Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz Ülkü Ocakları Başkanımız Sayın Yahya Leblebici ile birlikte yürüyerek gösteriyoruz. Ülkücü asla yalnız yürümekten korkmayan, İnandığı Allah davasına sadakatle bağlı olandır. Bizler bu davanın yılmaz, yorulmaz savunucularıyız. Elbette geçen yıllık sürede hatalarımız, kusurlarımız olmuştur. Kimse hatasız değildir. Asla bir ihanet ve çıkar peşinde olmadan, hizmet etme gayretimizi herkes görmüş ve şahit olmuştur. 5 yıllık sürede kimsenin adamı olmadan davanın adamı olarak görev yaptık ve kimsenin güdümüne girmedik" dedi.
Konuşmaların ardından oy kullanımına geçildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’ın yanı sıra, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sezer, MYK Üyesi Mehmet Varol, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker, MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MHP Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir, MHP’li belediye başkanları; Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi, ilçe ve belde başkanları ile çok sayıda partili kongreye katıldı.

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