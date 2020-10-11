MHP Nevşehir İl Başkanlığında kongre heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir İl Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı

Pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen MHP Nevşehir 13. Olağan İl Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Covid- 19 salgını tedbirleri kapsamında siyasi konuşmaların yapılmadığı kongrede sadece iki adayın konuşmasına izin verildi. İl başkan adayı Ali Türker yaptığı konuşmada, "Milliyetçi Hareket Partimizin il kongresinde il başkan adayı olarak karşınızda olmam Milliyetçi Ülkücü hareke olan sevdam ve bu bayrağı bir adım daha ileri götürme davamdan ibarettir. Şahsım 35 yaşındayım. Aramızda bu davaya 35 yıllık hizmeti olanlar var. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın Bey’in tensipleri ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Bey’in müsaadeleriyle bugün karşınıza il başkan adayı olarak çıkmış bulunuyorum. Ve inanıyorum ki bu seçimin kazananı Milliyetçi Hareket ve Ülkücü Hareket olacaktır. Bizim içerimizdeki yarış dışarıda verdiğimiz mücadeleye benzemez. Biz her zaman ülkü ve milliyetçi hareketin çizdiği çizgi doğrultusunda hareket ettik. Köylerde, kasabalarda, ilçelerde veya hazirun içerisindeki konuşmalarımızda ifade ettiğim gibi ben bir milletvekili veya belediye başkanı edasıyla vaatler veremem. Biz gayemiz bir olmak, iri olmak, diri olmaktır" dedi.