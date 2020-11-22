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MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan güven tazeledi

RİZE HABERLERİ  | 22.11.2020 18:45 | Son Güncelleme

2018 yılının Eylül ayında Genel Başkan Dr.

2018 yılının Eylül ayında Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli tarafından MHP İl Başkanı olarak ataması yapılan İhsan Alkan, gerçekleşen kongre ile yeniden il başkanı oldu.
MHP Rize 13. Olağan Kongresi yapıldı. Kongre sonucunda tek liste ile gidilen seçimin ardından mevcut başkan İhsan Alkan güven tazeleyerek yeniden il başkanlığına seçildi. Rize Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan divan başkanlığını yaptı.
Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, MYK üyeleri Recep Bakırcı, Süleyman Latif Yunusoğlu, Akın Üstün, İdris Aydın, Yüksel Kaleci, İstanbul İl Başkanı Birol Gür, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan kongre sonucunda mevcut başkan İhsan Alkan kullanılan 321 oyun tamamını alarak yeniden MHP Rize İl Başkanı seçildi.

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