MHP Şahinbey İlçesinde İlker Kızıklı dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi Şahinbey İlçe Kongresinde delegelerin tamamının oyunu alan İlker Kızıklı başkanlığa seçildi.

Şahinbey Belediyesi Nikah salonunda gerçekleştirilen kongreye çok sayıda delege, sivil toplum kuruluşları başkanları ve milletvekilleri katıldı. İlker Kızıklı geçtiğimiz dönem başkanı Cahit Çıkmaz’dan görevi devraldı. Divan Başkanlığını MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın, Divan Üyeliğini Abdullah Şaşuşağı, Ali Keleşoğlu, Ökkeş Şentürk, Mustafa Bozgeyik ve Mesut Gür’ün yaptığı kongreye delegelerin tamamı katıldı.

Başkanlık görevindeki son konuşmasını yapan Şahinbey Eski İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz, “Ülkücü, milliyetçi harekete gönül vermiş, kendini davasının şanına adamış, bu uğurda cefa çekmiş ve bedel ödemiş, bugün dahi haklı davamız için evinden, işinden fedakarlık eden, birbirinden kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şahinbey İlçe Teşkilatına ve davasına yürekten bağlı teşkilat mensuplarının, -yöneticisinden mahalle temsilcisine varıncaya kadar her bir teşkilat mensubumuzun- büyük bir azim ve gayretle yürüttükleri çalışmalara defalarca, yıllarca şahit oldum. Yine bu gayretperver kardeşlerimin fedakarlıklarını, davaya ve teşkilata aşkla bağlılıklarını defalarca müşahede ettim. Şunu anladım ki böylesine azimli ve kararlı teşkilat mensupları olduğu sürece bu dava yolundan asla dönmeyecek, bütün fitne ve tuzaklara rağmen İlayı Kelimetullaha, güçlü ve bağımsız Türk Birliğine, velhasıl Kızıl Elmaya yolculuğumuz ebediyen ebediyen sürecektir. Beraber çalışma şerefine eriştiğim bütün arkadaşlarıma, yürekli ve şerefli yol arkadaşlıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yol arkadaşlarımdan biri olan, dava adamlığına ve vefasına canım pahasına kefil olabileceğim, çok kıymetli kardeşim İlker Kızıklı bey, bu gün itibarı ile ilçe başkanlığı görevini devralacak inşallah. İlker kardeşimin ve kıymetli çalışma arkadaşlarının Milliyetçi Hareket Partisinin, Şahinbey’de dalgalanan sancağını yücelteceğinden eminim. Şimdiden bütün çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

“Onurla ve gururla bayrağı devralıyorum”

Göreve yeni başlayan MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı, MHP’nin küçük yaştan itibaren bir mensubu olmaktan duyduğu gururu dile getirerek, “MHP Şahinbey İlçe Başkanlığının 13’üncü Olağan kongresi partimiz, teşkilatlarımız, vatan ve milletimiz için hayırlı olsun. Rabbim bizleri millet yolunda azim ve kararlılıktan ayırmasın. Çok küçük yaşlardan itibaren fikriyatına vakıf olduğum, Ülkücü-Milliyetçi hareketin teşkilatlarına, birçoğunuz gibi lise yıllarında mensup oldum ve bu mübarek davaya fiilen iştirak etmiş olmanın şuur ve sevinci, bu güne kadar yüreğimizden bir gün dahi eksik olmadı. Üniversite öğrenciliğimiz süresince de, hamdolsun Ülkü Ocaklarının üniversite teşkilatlarında fiilen görev yaptık. MHP Şahinbey İlçe Başkanlığını yürütecek olmanın, benim ve teşkilat mensubu arkadaşlarım için en büyük zorluğu, bu görevi Cahit Çıkmaz gibi bir başkandan devralıyor olmaktır. Cahit Çıkmaz ömrünü davasına vakfetmiş, varlığını Türk varlığına adamış bir şahsiyettir ve birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz yıllar boyunca önümüzü aydınlatmış, zor işleri kolaylaştırmıştır. Bu duygularla kendisine önümüzdeki süreçlerde yapacağı her türlü çalışmada kolaylıklar, başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum” ifadeler kullandı.

Herkese teşekkür eden Kızıklı, “İnadına liderimizin peşinde olacağız. İnadına milliyetçi Türkiye’den yana tavır alacağız. Gök girsin kızıl çıksın davamızdan dönmeyeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz bütün haklarını alıncaya kadar yılmayacağız, yorulmayacağız. Şahinbey İlçe başkanlığımızın 13’üncü Olağan Kongresinin partimize, teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Her bir dava arkadaşımı ayrı ayrı selamlıyorum. Rabbim davamızı üstün kılsın. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

MHP Gaziantep İl Başkanlığı Kongresi ise Eylül veya Ekim ayında yapılması bekleniyor.



