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MHP Selçuklu Yönetim Kurulu güçlendirildi

KONYA HABERLERİ  | 07.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Yönetim Kurulu güçlendirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Yönetim Kurulu güçlendirildi. Güzide Çipan başkanlığındaki yönetim kuruluna yeni isimler katıldı.
MHP Selçuklu İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri yenilendi. İlçe Başkanı Güzide Çipan yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun güçlendirildiğini söyledi. Çipan, “Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli’nin tensip ve emirleri, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın’ın talimatları doğrultusunda, Genel Başkan Yardımcımız ve Konya Milletvekilimiz Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekilimiz Esin Kara ve il başkanımız Remzi Karaaslan’ın destekleri ile yönetim kurulumuz güçlendirilerek görevlendirildi. Dün olduğu gibi bugünden sonrada Başbuğumuzun izinde, Liderimizin emrinde yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.
Selçuklu İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Güzide Çipan, Faruk İnan, Süleyman Altan, Fatih Coşkuner, Süleyman Savran, Hüseyin Şahin, Sema Mertli, Sevim Kaderli, Ahmet Ünal, Sadi Eriş, Alptekin Sart, Mehmet Tunç, Kutalmış Özcan, Hilal Tunç, Adem Kılıç, Ali Taner, Fatih Küçükkoca, Hasan Beşkaleli, Yasin Güney, Süleyman Keleş, Nihat Çetin, Mustafa Sarı, Osman Yıldırım, Abdülkadir Toklu, Mustafa Killik, Ahmet Çimen, Elife Eriş, Mehmet Çelebi, Ziya Koçak, Recep Güler, Hayrettin Uzmay, Halis Mete Karpuz, Sefa Yılmaz, Hakan Ateş, Cemal Baysaloğlu, Hasan Hüseyin Geçer, Duran Çelik, Kadir Doğan, Tahir Barutçu, Özcan Altay.

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