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MHP Şemdinli İlçe Başkanı istifa etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari-Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren görevinden istifa etti.İstifasının ardından bir açıklama yapan Erhan Eren, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Sami Yalçın Bey’in olurlarıyla 21 Eylül 2018 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Şemdinli İlçe Başkanlığı görevimden güvenlik korucusu olduğumdan dolayı istifamı verdim.

MHP Şemdinli İlçe Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari-Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren görevinden istifa etti.
İstifasının ardından bir açıklama yapan Erhan Eren, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Sami Yalçın Bey’in olurlarıyla 21 Eylül 2018 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Şemdinli İlçe Başkanlığı görevimden güvenlik korucusu olduğumdan dolayı istifamı verdim. İstifamı kabul eden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının takdirleriyle görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Tüm kamuoyuna saygılarımla duyurulur” dedi.

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Hakkari Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

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Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Deva Eczanesi
Yuksekova
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