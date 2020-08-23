MHP Yıldırım’da Bozkurt güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13. Olağan Yıldırım İlçe Kongresi, Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Mevcut MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt’un tek aday olduğu seçime MHP’li delegeler yoğun ilgi gösterdi. Seçim sonucuyla birlikte güven tazeleyen Bozkurt yaptığı açıklamada, “Tek adaylı seçimden dolayı sorumluluğumuzun arttığının farkındayız, Yıldırım’ın 69 mahallesini karış karış gezip vatandaşın derdiyle dertleneceğiz” dedi.

MHP Yıldırım 13. Olağan Genel Kurulu’nun ardından mutluluğunu dile getiren MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt seçimin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Olağan Genel Kurulumuzun başta tüm Türkiye ve Yıldırım’a hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Genel Merkez yönetimimiz bu dönem itibariyle tek adaylı bir seçim, kongre öngördü. Tek adaylı bir seçim olması nedeniyle sorumluluğumuzun arttığının farkındayız. Bu görev bilinciyle beraber inşallah önümüzdeki dönem görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Yıldırımlı hemşehrilerimizin her derdiyle dertlenen bir ilçe yönetimi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yıldırım’ımızın sorunlarını biliyoruz. Hemen yarından itibaren yetkili organlarımızı oluşturup, görev taksimlerini yaptıktan sonra Yıldırım’ın 69 mahallesini karış karış gezmek suretiyle Yıldırımlı hemşehrilerimizin sorunlarını yetkili organlara ileteceğiz. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönem de bu sorunların takipçisi olacağız.”

Cumhur İttifakı ile ilgili de soruları yanıtlayan Bozkurt, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı’nın yolbaşçısıdır, nihayetinde yolbaşçısı Sayın Genel Başkanımızın olduğu bir Cumhur İttifakı’na karşı, bizler hiçbir şart altında ayrılan ayıran bir taraf olmayacağız. Bu manada üzerimize ne düşüyor ise fazlasıyla yerine getireceğiz. Cumhur İttifakı içerisinde mevcut seçilen belediye başkanımızın yanında olduk, yanında olacağız. 6 meclis üyemiz ile birlikte Cumhur İttifakı, Yıldırım için eksik ne varsa, nerede nasıl katkı koyabileceğimizi değerlendirip bundan sonraki süreçte de çözüm odaklı çalışacağız. Pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde bizleri 13. Olağan Kongremizde bizlere güvenen ve yalnız bırakmayan, tüm delege arkadaşlarıma, yönetimime, tüm basın çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

