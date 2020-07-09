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MHP’de Başkan Demir görevinden ayrıldı

AMASYA HABERLERİ  | 09.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Amasya İl Başkanı Erhan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden bugün itibariyle ayrıldığını duyurdu.MHP 3 yıl süresince Amasya İl Başkanlığı görevini yürüten Erhan Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklama ile bugün itibariyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

MHP’de Başkan Demir görevinden ayrıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Amasya İl Başkanı Erhan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden bugün itibariyle ayrıldığını duyurdu.
MHP 3 yıl süresince Amasya İl Başkanlığı görevini yürüten Erhan Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklama ile bugün itibariyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Demir, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından şu cümleler ile açıkladı:
“Yaklaşık 3 senedir şan ve şerefle yürütmekte olduğum MHP Amasya İl Başkanlığından bugün ayrılmış bulunmaktayım. Görev sürem boyunca liderime, teşkilatıma sadakatle vazifemi ifâ etmeye gayret ettim. Bugünden sonra da Yerlerin ve Göklerin Yegâne Sahibi Yüce Allah Subhanâllahi Teâla’nın izniyle, nefes aldığım süre zarfınca canımdan evlâ gördüğüm partime, davama ve liderime sadakat çizgisinden ayrılmayacak, ölene kadar bu izzetli ve mukaddes davanın bir neferi olarak bu şerefli davanın bir parçası olmaya devam edeceğim. İl Başkanlığım süresince desteklerini şahsımdan esirgemeyen büyüklerimiz başta olmak üzere ülkücü harekete ve ülkücü kadrolara gönülden yürekten teşekkür ederim."

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Akşam
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Merkez
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Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
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Merzifon
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