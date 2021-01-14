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MHP’de başkanlar istişare toplantısı gerçekleştirildi

14.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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MHP’de başkanlar istişare toplantısı gerçekleştirildi

MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün başkanlığında parti binasında, ilçe başkanlarının katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.Başkan Hüseyin Özgün, korona virüs nedeniyle ara verilen toplantılara, kurallara uyarak yeniden başladıklarını belirterek, “Covid-19 virüsü sebebiyle ara vermiş olduğumuz toplantılarımıza, normalleşme sürecinden sonra devletimizin almış olduğu tedbir ve kurallar çerçevesinde, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyarak toplantılarımızı devam ettireceğiz.

MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, ilçe başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün başkanlığında parti binasında, ilçe başkanlarının katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.
Başkan Hüseyin Özgün, korona virüs nedeniyle ara verilen toplantılara, kurallara uyarak yeniden başladıklarını belirterek, “Covid-19 virüsü sebebiyle ara vermiş olduğumuz toplantılarımıza, normalleşme sürecinden sonra devletimizin almış olduğu tedbir ve kurallar çerçevesinde, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyarak toplantılarımızı devam ettireceğiz. Çünkü bizim aklımız, fikrimiz ve gönlümüz hep Türkiye’dir. Çalışmalarımız da hep bu yöndedir. Amacımız ülkemizi ve partimizi hak ettiği en yüksek noktaya getirmektir. Bunun içinde devletimizin almış olduğu tedbirleri uygulayarak, bundan sonraki gerçekleştireceğimiz istişare toplantılarımızda vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya gelerek sorunları ve dilekleri hakkında bilgiler alarak çözüm odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamada da olduğu gibi seçimler Haziran 2023’te zamanında yapılacaktır. Hedefimiz Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin belirttiği gibi 2023 lider Ülke Türkiye vizyonunun gerçekleşmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olup, çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdürerek Adıyaman genelinde siyasi anlamda Milliyetçi Hareket Partisini hak ettiği konuma getirebilmek için durmadan, dinlenmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tavizsiz ve yılmaz savunucusudur. Milliyetçi Hareket Partisinin sevdası Türkiye’dir. Ne istiyorsak Türk milletinin tarihi çıkarı ve yararı içindir. Hiçbir güç Türkiye’nin yükseliş ümitlerini, büyümesini ve güçlenmesini engelleyemeyecektir” açıklamalarında bulundu.
Başkan Özgün, daha sonra toplantıya katılan ilçe başkanlarına tek tek söz hakkı vererek ilçelerinin durumları ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

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