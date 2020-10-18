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MHP’de Bozkurt güven tazeledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.10.2020 18:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı’nın olağan genel kurulunda Başkan Bekir Bozkurt yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı’nda seçim heyecanı yaşandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı’nın olağan genel kurulunda Başkan Bekir Bozkurt yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı’nda seçim heyecanı yaşandı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan seçimlere tek liste halinde gidilirken mevcut Başkan Bekir Bozkurt yeniden seçilerek güven tazeledi. Bozkurt Olağan Genel Kurulda yaptığı konuşmasında, "Bizim yereldeki siyasetimizin amacı ve gayesi Bandırma’da iktidar olma hedefidir. O hedefe ulaşmak için,durmayacağız,yıkılmayacağız yıkılmayacak şekilde çalışacak ve inşallah hep birlikte başaracağız. Bandırma surlarına ve belediye binasına şanlı üç hilalli bayrağımızı asacağız.Bu bayrağın lekelenmesine müsaade etmeden bizden sonra gelecek olanlara layıkıyla teslim edeceğiz. Milliyetçi hareket olarak Bandırma’da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacak insan odaklı siyasetten ,hoşgörüden, demokrasiden insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibinden feyz alarak, gönüllere ülkücü dünya görüşünü hakim kılacağız" dedi.
Bozkurt’un konuşmasının ardından geçilen seçimlerde Başkan Bekir Bozkurt yeniden seçilerek güven tazeledi. Olağan Genel Kurula MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Çitil, MYK Üyesi Fatma Savran ve MDK Üyesi Muhammet Tekin ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin içerisinde bulunduğu Cumhur İttifakı partilerinden Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Bandırma İlçe Teşkilatı Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

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