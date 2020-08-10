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MHP’de kongreler için istişare toplantısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.08.2020 15:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı ilçe teşkilatlarının iştirakiyle istişare toplantısı gerçekleştirildi.Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Teşkilatında görev yapan ilçe başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Sayın E.

Balıkesir’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı ilçe teşkilatlarının iştirakiyle istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Teşkilatında görev yapan ilçe başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Sayın E. Gökay Yüksel’in ev sahipliğinde bir araya gelerek, bir istişare toplantısı gerçekleştirdiler. MHP’de önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek olan kongreler için MHP ilçe Başkanlarına İl Başkanı Yüksel bilgilendirme yaptı.
Başkan Yüksel toplantıda yaptığı açıklamada, "İstişare toplantısı göstermiştir ki, Milliyetçi Hareket Partisi Tek yürek’tir. Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek olan kongrelerimiz için “İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak” sloganı belirlendi. Çalışmalara bu istişare toplantısı ile başlanmış olup alınan kararların şehrimize ve ülkemize güzellikler getirmesini diliyoruz" dedi.

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