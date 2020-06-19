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MHP'de TBMM Başkanvekilliği için "Celal Adan'la devam" kararı

ANKARA HABERLERİ  | 19.06.2020 17:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilliği görevine İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam etmesi kararını MYK üyeleriyle paylaştı - Bahçeli, Hamza Yerlikaya'ya "Bu ülke için ter dökmüş, bayrağımızı göndere çekmiş bir sporcumuzun taltif edilmesinden rahatsızlık duymak Türkiye hazımsızlığıdır" sözleriyle destek verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanvekilliği görevine, halen bu görevi sürdüren İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam etmesi kararını Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, MHP MYK toplantısında güncel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanlığı ile Başkanvekilliği seçimlerinin gündeme geldiği toplantıda Bahçeli, yeni yasama döneminde TBMM Başkanvekilliği görevine, halen bu görevi sürdüren İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam edeceği bilgisini de MYK üyeleri ile paylaştı.

Öte yandan Bahçeli, MYK'da muhalefetin eleştirdiği Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya için "Hamza Yerlikaya, Anadolu'nun bağrından çıkıp gelmiş, 4 dünya, 2 olimpiyat, 8 Avrupa şampiyonluğu kazanan, Türk bayrağını defalarca göndere çektiren bir kahraman Türk sporcusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya'nın bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine atanmasından rahatsız olunmasına anlam veremediğini belirten Bahçeli, "Bu nasıl kötü bir siyaset anlayışıdır? Bu ülke için emek vermiş, ter dökmüş, bayrağımızı göndere çekmiş bir kardeşimizin, bir sporcumuzun taltif edilmesinden rahatsızlık duymak Türkiye hazımsızlığıdır. 83 milyonun içinden nice şampiyon, nice başarılı isim çıkacaksa bunun yolu başarıyı ödüllendirmekten geçmektedir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını eleştiren Devlet Bahçeli, "Siyaseti şimdi bankamatik kuyruklarına mı indirdi? Siyasi ahlakını banka önlerine mi bıraktı? Hamza Yerlikaya bizim kardeşimizdir, şampiyondur. Sahip çıkıyor ve destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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