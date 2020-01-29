YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. MHP’de yeni yönetim görevi devraldı

MHP’de yeni yönetim görevi devraldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.01.2020 23:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatına atanan yeni yönetim düzenlenen törenle görevi devraldı.Geçtiğimiz günlerde Genel Merkez kararı ile görevden alınan Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı’nda yeni yönetim düzenlenen törenle görevine başladı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatına atanan yeni yönetim düzenlenen törenle görevi devraldı.
Geçtiğimiz günlerde Genel Merkez kararı ile görevden alınan Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı’nda yeni yönetim düzenlenen törenle görevine başladı. Görevi önceki Başkan Yurttaş Bakkal’dan devralan ilçe Başkanı Bekir Bozkurt yaptığı açıklamada, "MHP İl Başkanlığımızın öngörüleri ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla Bandırma İlçe Teşkilatında bir kan değişimi gerçekleşmiş bulunmaktadır. Tek gayemiz Büyük Türk Milletinin bekasını yaşatmak, gönül coğrafyasında birlik ve beraberliği sağlamak olacaktır. Bandırma MHP İlçe Teşkilatı olarak Büyük Türk Milleti’nin üzerinde oynanan oyunun farkında olan fitne ve ihanetlere rağmen Bandırma Milliyetçi Hareket Partisi’nin ayakta tutan bütün üyelerimize gönül dostlarına ve dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bayrak yarışında görevi devraldığımız Yurttaş Bakkal ve yönetimine yaptıkları hizmetlerden dolayı takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Bozkurt konuşmasının ardından önceki Başkan Yurttaş Bakkal’dan görevi teslim alarak çiçek takdiminde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:27
İkindi
16:07
Akşam
18:31
Yatsı
19:52

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Alver Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Gürer Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.