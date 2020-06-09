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MHP’den Başkan Akkaya’ya Ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 09.06.2020 10:01 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti.MHP yöneticilerinin de katıldığı ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Karaarslan Akşehir’e hizmet için gece-gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, ortak noktaları Akşehir için ayrım gözetmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte güzel işlere imza atacaklarından kuşkusunun olmadığını kaydetti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ve il yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

MHP’den Başkan Akkaya’ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti.
MHP yöneticilerinin de katıldığı ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Karaarslan Akşehir’e hizmet için gece-gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, ortak noktaları Akşehir için ayrım gözetmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte güzel işlere imza atacaklarından kuşkusunun olmadığını kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan ve il yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, kapısının her zaman açık olduğunu söyledi. Başkan Akkaya ziyaret sonunda İl Başkanı Karaarslan’a Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saatini hediye etti.

MHP’den Başkan Akkaya’ya Ziyaret

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